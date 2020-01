Emis Killa è single: "io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme"

L'annuncio via social. Emis Killa è tornato single. Il rapper, ex giudice di The Voice, ha annunciato su Instagram la rottura con Tiffany Fortini, fashion blogger di origini francesi, al suo fianco dal 2012. La coppia ha avuto una figlia, Perla Blue, nata il 17 agosto 2018.

Non amo spiattellare i caz*i miei sui social ma vedo che purtroppo a molti dei miei seguaci interessano e fanno domande a proposito. Quindi: Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese. Semplicemente come ho tutelato la mia famiglia e gli affati nostri in passato, l'ho fatto in questa occasione. Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo: il perché di questa scelta sono solo affari nostri. Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei. Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli. Non credo tornerò mai sull'argomento, percui fatevi bastare quanto ho appena detto. Buona serata e buone chiacchiere a tutti.