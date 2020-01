Christian Fregoni: chi è, altezza, bagnino, recensioni

Di Marcello Filograsso martedì 21 gennaio 2020

Conosciamo meglio il ragazzo reso celebre dalla partecipazione a Caduta Libera

Ha infiammato l'estate di Canale 5 partecipando al game show Caduta Libera condotto da Gerry Scotti per 39 puntate consecutive: conosciamo meglio Christian Fregoni.

Nato a Brescia 28 anni fa, Christian ha una sorella di nome Giulia. Suo padre Pierangelo fa l'operaio, mentre la madre Cristina svolge il ruolo di cassiera in un supermercato. Fregoni invece come dichiarato più volte in trasmissione lavora come bagnino presso lo Sporting Club della sua città. Non è nota la sua altezza.

Fu proprio Giulia a iscriverlo al quiz che lo ha visto campione per diverse settimane, arrivando a conquistare il pubblico del preserale dell'ammiraglia Mediaset con la sua prontezza di riflessi e un fascino che lo ha reso molto popolare su Instagram ma anche su giornali e trasmissioni televisive (Barbara d'Urso lo ha voluto come ospite a Pomeriggio Cinque).

Al termine del programma ha rivelato di sognare la carriera da attore. Sulla sua situazione sentimentale ha dichiarato: “Sono esigente e per ora mi diverto. Se arriverà la persona giusta lo capirò. Finora non ho avuto storie importanti, solo cose da poco”. Attualmente si occupa di recensioni cinematografiche per Superguidatv.

Foto: account Instagram Christian Fregoni