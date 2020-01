Gianluigi Martino: chi è, età, fidanzata, curiosità

Di Claudia Cabrini lunedì 20 gennaio 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini

Sarebbe di origini calabresi, dagli occhi azzurri e dalla bellezza scultorea il nuovo fidanzato di Valeria Marini, Gianluigi Martino. Alcuni lo definiscono "bello quanto un dio greco" mentre altri sostengono la sua bellezza stia nel sorriso. Sta di fatto che della nuova fiamma di Valeria ancora si sa poco.

Sappiamo per certo che sia del segno dell'Ariete, e che il bel Martino compia gli anni il 26 marzo, classe 1984. Tuttavia, ben poco sappiamo di tutto il resto. Pare avrebbe studiato Giurisprudenza all'università, per poi dedicarsi però alle Public Relations. Al momento, dovrebbe svolgere proprio il mestiere di PR, ma in passato ha anche ricoperto ruoli imprenditoriali in una nota discoteca di Roma, oltre che in una società di produzioni televisive e di casting per il teatro.

Il jet set pare lo conosca da tempo, soprattutto perché Gianluigi Martino avrebbe sempre collaborato con aziende luxury, tra le quali anche quella di American Express, per la quale avrebbe lavorato come Team Manager.

Solo l'anno scorso, sappiamo che Gianluigi abbia anche avviato una stretta collaborazione con Action Academy, tra le più note scuole di recitazione della capitale. Che ora voglia dedicarsi anche al grande schermo, ma da protagonista?