Rosanna Catizzone: chi è, instagram, lavoro, fidanzato

Di Marco Salaris lunedì 20 gennaio 2020

Informazioni e curiosità su Rosanna Catizzone.

Rosanna Catizzone è l'attuale compagna di Michele Cucuzza, il giornalista ora concorrente recluso nella casa del Grande Fratello VIP. E' una donna che non è conosciuta nel mondo dello spettacolo.

Il suo vero nome è Annarosa Catizzone.

Vive tra Catanzaro e Roma. E' un medico estetico. Ha curato la sua formazione alla Scuola Fatebenefratelli di Roma, per poi spostarsi al nord, più precisamente a Pavia. Fa parte del gruppo docente della Scuola Internazionale di Medicina Estetica di Roma, dove opera nel ruolo di tutor dal 1999. E' stata Presidente dell'Accademia Italiana di medicina estetica. E' stata responsabile a Catanzaro, per 7 anni, dell'ambulatorio pubblico di medicina estetica convenzionato con l'ospedale Fatebenefratelli di Roma.

Di lei non si sanno le generalità ma il giornalista in un'intervista rilasciata pochi giorni prima di entrare nella casa del reality show a Vieni da me, programma di Caterina Balivo in onda su Rai 1 ha parlato della sua nuova storia d'amore confessando di stare con la donna da due anni:



Sì, sono fidanzato da un paio d’anni. E' calabrese, è un dottore, un medico estetico. Si chiama Rosanna Catizzone, vive tra Catanzaro e Roma. Io sono sistemato, ho la persona giusta.

Nel gennaio 2018 è stata protagonista di una trasmissione chiamata Il whatsapp di... in onda sul canale televisivo LaC TV, il video è visibile su YouTube.

E' stata intervistata nell'aprile 2018 dalla trasmissione Buongiorno Regione della testata giornalistica regionale Rai dove la donna ha parlato del ruolo del medico estetico oltre che deldella sicurezza in medicina estetica. Ha ribadito il concetto che un giusto medico estetico non è un improvvisato, ma un professionista con una formazione solida alle spalle, in grado di evitare le complicanze e rispettare le richieste dei pazienti. Per garantire la loro sicurezza ha raccomandato di utilizzare prodotti con una validazione scientifica e di diffidare sempre di prodotti dalla dubbia validità scientifica.

Nel suo curriculum vitae trascritta sul suo sito personale annarosacatizzone.it è visibile un elenco di Corsi e Masterclass alla quale ha partecipato.

Dice di lei: "I principi ispiratori della mia attività lavorativa sono la moderazione, la prudenza ed il senso estetico, nella consapevolezza che questa disciplina viene celebrata nel giusto equilibrio tra tecnica ed arte"