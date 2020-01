Federico Rossi: chi è, età, famiglia, carriera, fidanzata

Di Ivan Buratti lunedì 20 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto

Conosciamo meglio Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Prima di intraprendere la relazione con la modella ed influencer, Federico Rossi era conosciuto principalmente per essere il cantante del duo Benji & Fede, progetto artistico che condivide con l'amico Benjamin Mascolo dal 2010.

Nato a Modena il 22 febbraio 1994 da mamma Morena e papà Mirko (venuto a mancare nel 2016) , Federico Rossi, prossimo ai 26 anni, è uno degli artisti più amati del panorama musicale pop italiano. Seguitissimo sui social con più di un milione e seicentomila follower su Instagram, ha iniziato la sua carriera da cantante professionista il 10 dicembre 2010, giorno in cui ha contattato su Facebook Benjamin Mascolo per proporgli l'idea di formare un duo. Dopo mille ostacoli, i due anni di distanza per l'esperienza di studio in Australia di Benji e l'avventura sfortunata a Sanremo, il grande successo popolare, passato dai video sul proprio canale YouTube.

Nel 2015, viene notato insieme al collega dall'etichetta discografica Warner Musc Italy, che consente loro di pubblicare il primo disco, 20.05, e di realizzare il primo tour nazionale, supportato dall'ottima accoglienza del singolo Tutta d'un fiato. Nel 2016 è la voce di Eres Mia, brano in collaborazione del cantante Xriz, che apre la carriera del duo anche al mercato musicale latino americano. Nel 2016 arriva il secondo album, 0+ (che vanta collaborazioni con Annalisa e Jasmine Thompson), preceduto dai singoli Amore Wi-Fi e Adrenalina. Protagonista dell'estate 2017 con Tutto per una ragione, l'anno successivo pubblica Siamo solo noise (che contiene Buona fortuna e Moscow Mule). Nel 2019 mette a segno insieme al collega musicista la rete più bella, Dove e quando, brano certificato quadruplo disco di platino e contenuto all'interno del quarto album in studio del duo, Good vibes, da cui sono stati estratti come singoli Sale e Magnifico difetto.



Federico Rossi e Paola Di Benedetto, la loro storia

L'incontro con Paola di Benedetto risale all'estate del 2018, quando la modella, da poco conclusa la storia con Francesco Monte, è riuscita a fare breccia nel cuore del cantante modenese. Il loro amore social, frutto di un colpo di fulmine, appassiona centinaia di migliaia di persone, rimaste tuttavia attoniti alla notizia della rottura della coppia, avvenuta a luglio 2019. "Quando vedo mancare il rispetto non ci sto, spesso fidarsi non serve a nulla", aveva dichiarato su Instagram Paola di Benedetto, facendo intuire che a dettare la fine della loro relazione fosse stato un tradimento da parte di Federico Rossi, infatuatosi della cantante maltese Emma Muscat. Voci, rumor, pettegolezzi che si sono spenti qualche mese più tardi: nell'autunno scorso, infatti, Paola di Benedetto e Federico Rossi hanno annunciato di aver chiarito i punti lasciati in sospeso in estate e di essere tornati insieme. La loro storia procede ora a gonfie vele.