Emiliano Pierantoni: instagram, imprenditore, età, chi è

Di Claudia Cabrini lunedì 20 gennaio 2020

Gossip, curiosità, vita privata di Emiliano Pierantoni

Appassionato di motori, ma anche e soprattutto noto imprenditore, si chiama Emiliano Pieratoni l'attuale marito dell'ex Miss Italia Carlotta Maggiorana. I due si sarebbero conosciuti quando lui aveva 30 anni, mentre lei ne aveva ancora soltanto 17. Tra Emiliano e Carlotta infatti sarebbe davvero consistente la differenza d'età; ben 23 anni di differenza, che tuttavia non ha scalfito il loro amore e, per il momento, nemmeno il loro serenissimo rapporto.

Quando Emiliano ha incontrato Carlotta per la prima volta, lei era ancora minorenne e quindi troppo giovane per lui. Lo stesso Emiliano ha raccontato in una intervista:



"Carlotta mi piaceva tanto, mi è piaciuta sin dalla prima volta in cui l'ho vista. Quando abbiamo parlato, però, ho scoperto avesse soltanto 17 anni. Mi sono tirato indietro subito, era davvero troppo giovane per approfondire".

L'interesse tuttavia era reciproco, ecco perché il primo passo - tre anni dopo - l'ha fatto lei, proprio Carlotta in persona:



"Tre anni dopo, a Roma, un'amica in comune ci ha ufficialmente presentati. Io già sapevo chi fosse, me lo ricordavo bene, mi piaceva molto. Per il primo bacio però l'ho fatto penare. Gliel'ho concesso soltanto 2 mesi dopo, in macchina, mentre mi riaccompagnava a casa".

, costruttore edile originario di Pescara, è però riuscito a far breccia nel cuore di Carlotta e l'ha portata all'altare. I due si sono sposati tre anni fa, in estate. Era l'11 giugno. Hanno detto Sì nella chiesa della Gran Madre di Dio di Grottammare, nelle Marche. I due convivevano già da qualche tempo, e la fatidica proposta di matrimonio per Carlotta sarebbe arrivata durante una romantica cenetta il giorno di San Valentino dello stesso anno.

A proposito della carriera di Carlotta, Emiliano ha anche dichiarato:



"Mia moglie ha già fatto tante cose nel mondo dello spettacolo, ma ogni volta, terminato il suo impegno, è tornata subito a casa. Mi toccherà aspettare per un figlio. Se una moglie è contenta, anche la coppia è felice".