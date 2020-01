Uomini e Donne, Giulio Raselli ha scelto Giulia D'Urso (Video)

Di Fabio Morasca lunedì 20 gennaio 2020

La puntata in diretta di Uomini e Donne con la scelta di Giulio Raselli.

Oggi, è andata in onda, rigorosamente in diretta, la puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Giulio Raselli.

Il tronista ha terminato il proprio percorso nel programma di Maria De Filippi, scegliendo Giulia D'Urso che gli ha risposto di sì.

Durante la puntata, sono andati in onda, come di consueto, i filmati riguardanti i momenti migliori di Giulio con le due corteggiatrici (l'altra corteggiatrice era Giovanna Abate) e le ultimissime esterne.

Giulio, poco dopo l'ingresso in studio, si è beccato subito una frecciatina da parte di Gianni Sperti ("Spero che Giulio scelga Giulia così Giovanna rimane single e scansa un fosso perché si merita un uomo maggiormente all'altezza").

Giulio non ha gradito la battuta, ovviamente.

Durante la messa in onda delle esterne, Giovanna ha faticato a nascondere il proprio nervosismo, soprattutto dopo la prima parte dell'esterna con Giulia, realizzata durante una gita in montagna.

Tina Cipollari ha dichiarato di tifare apertamente per Giulia:

Giovanna si è lamentata sempre troppo di tutto quello che ha fatto Giulio per lei. Non ti sei vissuta appieno i momenti belli e spensierati. Giulio, l'ho sempre visto più sereno insieme a Giulia.

L'osservazione di Tina ha scatenato anche una velocissima discussione tra Giovanna e Giulia.

Giovanna, prima di lasciare lo studio, prevedendo di non essere la scelta di Giulio, tra il serio e il faceto, ha salutato la conduttrice: "Io non torno, vado via, ciao...".

Giulio ha fatto entrare Giovanna per prima, dichiarando, sostanzialmente, di essere innamorato di Giulia:

Cerchiamo di mettere da parte quella testardaggine che ci ha contraddistinto... Mi sono sempre esposto, ti ho sempre detto che quello che pensavo, pur sapendo che saremmo andati allo scontro. Ti trovo bellissima, a livello estetico, è stato un colpo fin da subito. Sono sempre stato bene con te. Vorrei che fosse un momento bello, nonostante tutto. Cerca di venirmi incontro. Non c'è bisogno di dire tante cose. Ti voglio dire una cosa con tutto il cuore: io sono convinto di conoscerti e sono convinto che tante cose non le hai tirate fuori. E' stato un percorso pieno di emozioni. Sei una persona speciale per me. Ti ho dato tutto il possibile. Nonostante i vari litigi, hai fatto vedere il bello e il brutto. Però, poi, si fa fatica perché si torna a casa e si pensa ad un'altra persona... Quelle emozioni, le provo con un'altra persona...

Giovanna, ovviamente, ha replicato a tono e Giulio si è mostrato molto infastidito:

Se il mio cuore mi porta da un'altra parte, è colpa mia? Ciao Giovanna, puoi andare... Ogni volta rovini le cose, sei di una scorrettezza disumana.

Giovanna ha lasciato lo studio con queste parole rivolte a Giulio:

Non sono io che ti scredito, ti screditi da solo.

Giulio, quindi, ha fatto entrare Giulia, terminando il suo discorso con un "ti amo":

Quando sei entrata per la prima volta, ti avevo notata subito. Siamo andati in esterna per la prima volta e ho sentito subito qualcosa di diverso. Ci sono stati alti e bassi, momenti difficilissimi. Negli ultimi giorni, tornavo a casa e non ce la facevo più a stare senza di te. L'unica cosa che ti posso dire è che dimmi di sì perché ti amo...

Ovviamente, Giulio e Giulia si sono baciati sotto la classica pioggia di rose.

Gianni Sperti non ha risparmiato un commento velenoso: