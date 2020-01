Francesco Sarcina: figli, matrimonio, età, moglie, altezza

Di Claudia Cabrini lunedì 20 gennaio 2020

Gossip, curiosità, vita privata di Francesco Sarcina

Nato a Milano il 30 ottobre del 1976 da genitori originari del Gargano, in Puglia, Francesco Sarcina, cantante e frontman del gruppo rock de Le Vibrazioni, ha dominato le prime pagine di tutti i settimanali, più di recente, a causa della sua improvvisa rottura con l'ormai ex moglie Clizia Incorvaia.

Il rocker, che sappiamo tornerà a breve ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston in occasione del 70esimo Festival di Sanremo, ha vissuto momenti assai particolari nella sua vita, soprattutto legati al periodo della sua adolescenza, durante la quale Francesco ha dovuto subire il difficile divorzio dei genitori che avrebbe anche costretto lui e il padre a vivere in una casa abusiva per ben due anni.

Un periodo difficile quello dei 20 anni per Sarcina, segnato sicuramente dalla rabbia per un amore finito, quello dei suoi genitori, ma anche da un brutto rapporto con la madre - con la quale però sappiamo che Francesco abbia ricucito un legame qualche anno fa. La sua sofferenza l'ha riversata in musica, ed è così che nel 1993 Francesco Sarcina incontra per la prima volta Alessandro Deidda, con il quale, qualche anno dopo, darà il via a Le Vibrazioni.

Nel 1999, la band inizia a formarsi davvero, con anche la presenza di Stefano Verderi e Marco Castellani nel gruppo. Nel giro di poco tempo, Le Vibrazioni diventano uno dei gruppi più conosciuti, ed è proprio così che anche la vita privata di Sarcina inizia a diventare sempre più pubblica.

Solo pochi anni fa, Francesco Sarcina incontra per la prima volta Clizia Incorvaia allo Zog, storico locale milanese del cantante. La ragazza, però, all'epoca era fidanzata e anche per questo i due si persero subito di vista. Dopo qualche mese, pare che Clizia sarebbe tornata a trovare Francesco a Milano, comunicandogli di essersi lasciata con il precedente compagno. Dopo soltanto sei mesi di frequentazione, i due sono andati a convivere, e nel 2015 hanno dato alla luce Nina, secondogenita per Sarcina che da una precedente relazione aveva anche avuto Tobia Sebastiano.

Da qualche mese a questa parte, la relazione tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia è terminata. A Sarcina rimane l'amore dei due figli, mentre Clizia gli sta facendo guerra mediatica. Sembra che il cantante abbia già ritrovato l'amore. Si sarebbe fidanzato con una studentessa universitaria, ma nulla è stato ancora stato ufficializzato per il momento.