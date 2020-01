Kikò Nalli: Instagram, fidanzata, figli, Ambra Lombardo, Tina Cipollari

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip su Kikò Nalli

Kikò Nalli è nato a Sabaudia nel 1970. Ha 49 anni. E' un hair stylist e personaggio televisivo. E' l'ex marito di Tina Cipollari, opinionista storica di 'Uomini e Donne'. I due si sono conosciuti nel 2004 negli studi del programma condotto da Maria De Filippi (lui era in trasmissione in qualità di corteggiatore di una tronista, Zahida). Sono stati sposati per 13 anni dal 2005 al 2018. La coppia che, ha tre figli, Mathias, Gianluca e Francesco, è rimasta in ottimi rapporti. La vulcanica vamp, infatti, ha sostenuto l'ex marito, sui social, durante la permanenza nella casa del GF.

E' alto 175 cm e pesa 70 kg.

Ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo.

Ha partecipato a diverse trasmissioni tv come 'Detto Fatto', 'Pomeriggio 5'.

Tra le ex fidanzata anche l'attrice spagnola Myr Garrido.

E' titolare di diversi saloni di parrucchiere a Roma tra cui una tigre, le forbici ed il nome dei tre amatissimi figli.

Ha partecipato alla sedicesima edizione del 'Grande Fratello', condotto da Barbara d'Urso. All'interno della casa di Cinecittà. Ha conosciuto l'attuale fidanzata, Ambra Lombardo, più giovane di 13 anni.

Il profilo ufficiale Instagram @kiko_nalli_ conta oltre 278 mila followers.

La pagina Facebook (@kikonalliofficialpage), invece ha un seguito di oltre 45 mila utenti.