Eva Grimaldi: compagna, sposata, Fabrizio Ambroso, oggi

Di Marcello Filograsso lunedì 20 gennaio 2020

Conosciamo meglio la mitica Elfride de Il Bello delle Donne, che ha recitato anche per Federico Fellini.

Attrice italiana di lungo corso e storica fidanzata del sex symbol Gabriel Garko, oggi Eva Grimaldi è la moglie dell'attivista LGBT Imma Battaglia. Conosciamola meglio.

Nata a Nogarole Rocca in provincia di Verona il 7 settembre 1961 come Milva Perinoni, da giovane muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando allo show Drive In di Antonio Ricci nel ruolo della guardarobiera, ma abbandona presto il programma per girare Intervista con il grande regista Federico Fellini.

Dopo quell'esperienza la Grimaldi recita in tantissime altre pellicole, posando intanto senza veli per Playmen e l'edizione italiana di Playboy, diventando sex symbol tra gli anni Ottanta e Novanta. In quest'ultimo decennio diventa il volto più che altro di fiction televisive, su tutte Il Bello delle Donne, nel ruolo della taciturna Elfride. Per lei anche programmi tv: nel 2006 è concorrente di Ballando con le Stelle. Una delle regole ferree di Milly Carlucci per l'ammissione dei gareggianti è la non partecipazione ai reality. Infatti Eva li fa dopo: nel 2014 sbarca a Pechino Express e tre anni più tardi all'Isola dei Famosi.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 1997 al 2001 era stata legata a Gabriel Garko, poi ha sposato nel 2006 dopo sei mesi di fidanzamento l'imprenditore Francesco Ambroso, separandosi nel 2010 e ottenendo il divorzio nel 2013. Proprio nel corso del reality show condotto da Alessia Marcuzzi ha modo di vedere l'allora sua fidanzata Imma Battaglia, al suo fianco dal 2010, che ha sposato il 19 luglio 2019 in Campidoglio a Roma con l'unione civile trasmessa su Real Time.

Foto: account Instagram Eva Grimaldi