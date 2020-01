Live - Non è la d'Urso, Alex Belli aggredito da ex marito Delia Duran? Mila Suarez: "Tutto montato" (VIDEO)

Di Massimo Galanto lunedì 20 gennaio 2020

Alex Belli e Delia Duran hanno affrontato le cinque sfere del programma di Barbara d'Urso, ecco come è andata

(video in arrivo)

Nel corso della puntata di Live - Non è la d'Urso di domenica 19 gennaio 2020, si è tornato a parlare di Alex Belli e Delia Duran, i quali sostengono di essere stati aggrediti dall'ex marito di Delia, Marco Nerozzi.

Dopo aver assistito ad una docufiction che ha ricostruito le due versioni dei fatti, Alex e Delia hanno affrontato le cinque sfere, in due della quali c'erano Katarina Raniakova (ex moglie dell'attore) e Mila Suarez (ex fidanzata). Se la prima ha ottenuto l'ok da parte di Belli per lo scambio della documentazione del divorzio, la seconda è intervenuta nel merito sostenendo che sia "tutto montato". L'attore, che ha mostrato il casellario giudiziario di Nerozzi, ha prontamente replicato alla sua ex:

Devi farti la tua vita, non ho rispetto per te, devi farti gli affari tuoi, non puoi venire a parlare di una cosa in cui non c'eri. Io ho una carriera, tu... sei andata al Grande Fratello solo per me.

Parole alle quali la Suarez ha risposto dando del "fallito" a Belli:

Non puoi dirmi che sono una pazza. Mi dicevi sempre che ero la donna della tua vita. Alla fine ti ho lasciato io perché mi hai tradito e perché sparivi sempre. Mi hai obbligato a rifarmi seno e naso.

Per la cronaca, Alex Belli ha mostrato poco dopo la denuncia presentata per la presunta violenza subita da Delia da parte dell'ex marito. Tra le più scettiche in studio Simona Izzo.