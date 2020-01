Luigi Mario Favoloso, Nina Moric contro Loredana: "Non stai facendo il bene di tuo figlio" (video)

Di Claudia Cabrini domenica 19 gennaio 2020

Nuovo scontro tra la ex fidanzata e la madre di Luigi Mario Favoloso. Le due si confrontano sulla presunta scomparsa del ragazzo.

"Una donna non chiama il proprio uomo se lui l'ha picchiata" - inizia così la difesa di mamma Loredana, la mamma di Luigi Mario Favoloso, nei confronti del figlio, anche ex fidanzato di Nina Moric del quale si sta discutendo proprio in questo momento a Live Non E' La D'Urso. Favoloso, del quale è stata denunciata la scomparsa qualche settimana fa, sarebbe stato più volte violento nei confronti dell'ex Nina Moric, ma mamma Loredana non ci sta:



"Non credo nemmeno a una parola di quanto ha detto Nina. [...] In una intervista ha parlato di violenza, e poi si è contraddetta sostenendo in un'altra intervista che le violenze siano state soltanto psicologiche. Tu prima dici una cosa e poi ne dici un'altra, Nina. Non sei una persona coerente, cara".

La grande verità che Loredana avrebbe voluto svelare a Barbara D'Urso, infatti, sarebbe proprio quella che Nina Moric starebbe mentendo sulle violenze subite da lei e dal figlio Carlos da parte di Favoloso. L'ex moglie di Fabrizio Corona ha raccontato soltanto la settimana scorsa che Luigi Mario sia stato più volte violento nei suoi confronti, soprattutto a seguito di alcuni scatti d'ira che il ragazzo non riuscirebbe proprio a contenere.

Sempre a difesa del figlio, spunterebbe poi un messaggio vocale - audio che la mamma di Favoloso fa ascoltare pubblicamente in studio con scopo la smentita delle parole di Nina Moric. Tuttavia, il contenuto del messaggio in questione è decisamente irrisorio. Nell'audio, si sente semplicemente Nina ripetere più volte di non sapere dove si trovi l'ex fidanzato. "Se scoprirai qualcosa fammi sapere", chiede nel medesimo messaggio Nina alla mamma di Favoloso, in modo anche pacato.

Insomma, le accuse di mamma Loredana contro Nina Moric sembrerebbero avere davvero poco fondamento, per ora. Tuttavia, la signora Loredana non demorde e continua imperterrita a difendere il figlio, anche contro Alessandra Mussolini che - scherzando - le ripete che Luigi Mario Favoloso sia scappato proprio dalla madre, cioè da lei:



"Questa è la sua verità ma non è affatto così" conclude mamma Loredana.