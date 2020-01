Taylor Mega si sfoga su Instagram dopo l'intervento a Live non è la d'Urso: "Sono allibita. Non doveva andare così" (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 19 gennaio 2020

L'influencer non ci sta e sbotta su Instagram levandosi qualche sassolino dalla scarpa (senza nominare Barbara d'Urso)

La presenza di Taylor Mega a Live non è la d'Urso non si è conclusa nel migliore dei modi. Un amico di Antonella Elia è intervenuto in difesa della concorrente ora reclusa nella casa del Grande Fratello VIP dopo che l'influencer ha criticato la showgirl con la quale ha già avuto alcuni diverbi prima di iniziare la sua avventura nel reality show.

L'uomo ha denunciato uno scatto di Taylor nella quale si mostra davanti ad una camionetta televisiva mostrando il dito medio, un azione che ha lasciato di stucco una rabbiosa Barbara d'Urso che l'ha salutata, non prima di averla salutata con una certa stizza augurandole in bocca al lupo per un nuovo progetto cui la Mega sta lavorando.

Taylor non ci sta ed è intervenuta su Instagram pochi minuti dopo la chiusura del collegamento:



E' un mese che mi rompono il ca**o per andare in tv a parlare quando io non ci voglio andare perché io sto lavorando su altri progetti. Oggi mi chiamano e mi dicono "Vieni per cortesia, vieni? Fai la dichiarazione che per un po' di tempo non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti. Dico "Ok, ci vado" ma mi hanno messo in mezzo ad altri talk in cui non posso non parlare perché si parla di violenza di genere, quindi devo dire per forza la mia. Poi la presentatrice (si riferisce a Barbara d'Urso senza nominarla, ndr) mi viene a dire "No Taylor non ti chiamiamo per un po' di tempo in tv perché tu hai fatto questa azione" No! Son io che non voglio più venire in tv per prendermi un periodo di pausa e concentrarmi su altri progetti, è un botto che lo dico anche sulle stories. Lo faccio perché non vengo presa in considerazione come io vorrei essere presa. Oggi mi è stata ribaltata la cosa così.

L'influencer è un fiume in piena:



Ho spiegato anche agli autori che non doveva andare così, dovevamo farmi spiegare perché io devo prendermi questo periodo di pausa. Io sono allibita, non ho parole. Non so se pubblicare la conversazione con gli autori dove io dico che non voglio più venire in tv. Io veramente ora mi sbatto le b***e e parlo perché è veramente allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti. Non ho parole.