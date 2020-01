Luigi Mario Favoloso, Gianluigi Nuzzi contro mamma Loredana: "Cerca solo visibilità" (video)

Di Claudia Cabrini domenica 19 gennaio 2020

Duro scontro tra il giornalista Gianluigi Nuzzi e Loredana, la mamma di Luigi Favoloso. Lei è complice del figlio? Lo ha aiutato a scomparire da un giorno all'altro?

Uno scontro sicuramente forte quello appena avvenuto negli studi di Live Non E' La D'Urso tra il giornalista Gianluigi Nuzzi e Loredana, la mamma di Luigi Favoloso, apparentemente scomparso da settimane. Ricordiamo infatti che l'ex fidanzato di Nina Moric sarebbe scomparso da tempo, ma soltanto qualche giorno fa avrebbe contattato la madre per assicurarle di stare bene. Anche per questo, la sua denuncia di scomparsa sarebbe stata ritirata, e questa sera a Live Non E' La D'Urso ritroviamo mamma Loredana pronta a spiegare tutta la sua verità.

Il giornalista Nuzzi, però, ha deciso di sfogarsi esprimendo alla mamma di Favoloso tutte le sue perplessità:



"Sa quante persone scompaiono in Italia ogni anno? Lei non era a casa ad aspettare il ritorno di suo figlio, lei ha cercato visibilità e anche stasera è qui tutta agghindata per farsi vedere".

Dal canto suo risponde con un sorriso la signora Loredana, attirandosi di conseguenza nuove critiche e facendo sbottare anche Alessandra Mussolini che, ospite in studio, decide dapprima di difendere i napoletani spiegando che siano "gente per bene, ne conosco tanti e non sono tutti come voi" e solo successivamente di scatenarsi contro Favoloso e la madre:



"Le sue sono soltanto fregnacce. Non le credo proprio. Lei è qui e sorride. Sentendola parlare mi sembra di essere in Teatro. Ma perché urla? [...] Sappia che il suo è un ghigno. Perché ride? Non abbia quel ghigno".

Ritorna invece alla realtà Gianluigi Nuzzi, che ricorda che Favoloso rischi anche di finire in carcere. Il ragazzo, infatti, è stato anche accusato di violenza da Nina Moric, che ha raccontato sempre a Barbara D'Urso che Luigi Mario non avrebbe alzato le mani soltanto su di lei ma anche su suo figlio, Carlos.