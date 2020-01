Moreno Merlo vs Paola Caruso: lo sfogo dopo il confronto a Domenica Live (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 19 gennaio 2020

Moreno Merlo commenta lo scontro con Paola Caruso a Domenica Live. Il video replica dell'ex Bonas di Avanti un altro

UPDATE 19:57 Anche Paola Caruso, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto chiarire alcuni punti del'animato confronto con l'ex fidanzato. Nel video, in apertura, trovate tutte le dichiarazioni dell'ex Bonas di 'Avanti un altro' postate su Instagram.

Moreno Merlo dopo il confronto con Paola Caruso: "Sono sotto choc"

Dopo il confronto/scontro con Paola Caruso nell'ultima puntata di 'Domenica Live', di oggi, 19 gennaio 2020, Moreno Merlo è tornato a parlare sui social per commentare quello che è accaduto in trasmissione. Tra minacce di nuove denunce, macchina della verità, canzoni, il duello è stato davvero esilarante.

Ecco le parole dell'imprenditore su Instagram:

"Comunque una grande dote ce l'hai: piangi, ridi, urli, scherzi, poi di nuovo piangi senza una lacrima, poi ridi, poi urli... tutto nel giro di pochi secondi. I miei sinceri complimenti non è da tutti. Io sono ancora sotto choc. Ah e poi canti anche. Ad ogni modo, ognuno raccoglie ciò che semina. Tu hai voglia di spiattellare la tua vita in tv denigrando tutti? Ti prendi i soldini e ti prendi anche le critiche di chi si accorge di che persona sei. Mi dispiace per te. Denigrare tutto e tutti non è un lavoro... continua pure così... ti stai auto distruggendo. Tutti i tuoi ex dicono le stesse cose... un motivo ci sarà. Ti nascondi dietro un 'Ho sbagliato a parlare' dicendo Morena, sciacalla, Ivan presunto gay. Povera sbagli sempre a parlare. Magari un libro ti potrebbe aiutare... che dici! Vai anche a leggere cosa vuol dire misadria... al posto di ridere e cantare. Utilizzare questi termini in modo denigratorio come se fosse una cosa sbagliata... fa capire ciò che sei ed il tuo livello di intelligenza".