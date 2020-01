GF Vip 4, la famiglia di Salvo Veneziano a Domenica Live: "Abbiamo ricevuto minacce di morte e bullismo sui social" (Video)

La famiglia di Salvo Veneziano, la moglie Giusy Merendino e i figli Laura e Giuseppe, sono stati intervistati a Domenica Live, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso.

La famiglia dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, squalificato a causa di alcune frasi sessiste rivolte ad Elisa De Panicis, ha dichiarato di avere ricevuto minacce di morte e bullismo sui social. La figlia Laura, soprattutto, è stata presa di mira dagli haters.

Laura Veneziano, con le seguenti dichiarazioni, è entrata nel dettaglio circa il tipo di frasi che le sono state scritte sui social network:

Inizialmente, dopo aver visto il video, ero arrabbiata ma dopo aver visto mio padre stare male e piangere, la rabbia mi è passata. E' una persona buona, la voglia di far ridere l'ha portato ad esagerare. Non si può condannare una persona in questo modo. E noi non c'entriamo nulla. Le parole non sono giustificabili ma io lo difendo per la persona che è, per i sacrifici che ha fatto per noi. Mi dispiace che le persone lo vedano come un mostro. Non è un mostro. Vederlo stare male mi spezza il cuore. Ho letto frasi del tipo "Sei degna di essere figlia di quell'essere", "Sei da allontanare" o "Vergognati per lo schifo di padre che hai". Vengo bullizzata sui social, a scuola no, le mie amiche mi sostengono sempre. Non mi aspettavo frasi così da donne di 40 anni. Mi hanno detto di stare lontana da mio padre e da mia madre.