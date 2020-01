Giovanna Abate: chi è, Uomini e Donne, età, Instagram

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip di Giovanna Abate

Giovanna Abate è nata a Roma nel 1995. Ha 24 anni. E' una corteggiatrice e possibile scelta di Giulio Raselli all'interno del programma, Uomini e Donne.

E' alta 175 cm e pesa 57 kg.

Il suo profilo ufficiale Instagram @abate_gio ha superato 191 mila followers.

Ha due tatuaggi (una frase sul polso sinistro ed una scritta all'interno del braccio sinistro).

Gestisce un negozio di abbigliamento appartenente a tutta la famiglia.

I suoi genitori sono separati. Nonostante la sua giovane età, però, la ragazza ha manifestato, fin da subito, l'intenzione di creare un proprio nucleo familiare.

Ad Uomini e Donne Magazine, la rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, la pretendente al cuore del bel tronista ha manifestato le proprie perplessità sulla possibile scelta che avverrà, domani, lunedì 20 gennaio 2020, in diretta, su Canale 5:

Giovanna: "Giulio è riuscito a riaprire e a riaccendere in me quel qualcosa che pensavo di non poter più sentire dopo la mia ultima relazione e che non riprovavo da due anni. So bene quello che voglio, cosa penso di meritarmi da un uomo e ho paura che lui non me lo possa dare perché troppo pieno di sé o forse troppo pieno di un’altra donna. Non voglio restare delusa, preferisco tutelarmi: conosco i miei limiti, ho imparato a capire fin dove posso spingermi e se c’è qualcosa che mi lega troppo, però mi accorgo che non è corrisposto, faccio dei passi indietro" (Uomini e Donne Magazine, dicembre 2019).

La redazione ha raccolto le emozioni della donna a poche ore dalla scelta, in diretta, domani, su Canale 5:

"Sembrava tanto lontano e invece eccolo qua, il giorno della scelta è ufficialmente arrivato! Le emozioni che mi accompagneranno fino a lunedì sono indescrivibili, so solo che a nominare la scelta mi viene un magone che forse racchiude tutto quello che sento. In un modo nell'altro ci siamo e lunedì sapremo tutto, sembra vicino ma sembrano anche giorni interminabili".