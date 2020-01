Daniele Dal Moro: altezza, età, Uomini e Donne, Grande Fratello, Martina Nasoni

Di Sebastiano Cascone lunedì 20 gennaio 2020

Curiosità, vita privata gossip Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha ventinove anni. E' nata il 4 luglio 1990 sotto il segno del Cancro. Vive a Verona. E' un giovane imprenditore lavora nell'azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Da qualche anno, con un suo amico, ha anche un’attività nel campo finanziario. Daniele ha un ottimo rapporto con i genitori, la madre è un’imprenditrice e il padre un esponente politico. Molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. È single, appassionato di fitness e videogame, ha una sorella di 19 anni, studentessa.

E' alto 177 cm e pesa 68 kg.

Il suo profilo Instagram @daniele_dal_moro conta oltre 200 mila seguaci.

Lo scorso anno, ha preso parte alla sedicesima edizione del 'Grande Fratello'. Uscito dalla casa, ha vissuto una breve storia con la vincitrice Martina Nasoni, finita, senza non troppo strascichi.

"Sono un ragazzo carismatico, determinato, egocentrico. Sono una persona sicura di sé. Mi piace vivere la vita di petto. Per me è tutto o bianco o nero. Sono un ragazzo sensibile. Ho un cuore grande. Le persone sensibili sentono le cose prime ed il doppio. Sono andato via da casa a 17 anni. I miei genitori per lavoro hanno sempre girato molto. Io dentro casa sono un maniacale. Mi piace fare le pulizie e mettere in ordine. Non voglio una ragazza come me altrimenti andiamo a finire che ci scontriamo. Io sono un ragazzo molto sensibile. Ho preso questa sensibilità da mia mamma. Non ho paura di innamorarmi. Quando mi innamoro, amo davvero e farebbe qualsiasi cosa per te. Sono una persona molto curiosa, mi piace conoscere, scoprire, vedere quello che non so, fare cose nuove, sono alla continua ricerca di uno stimolo. Papà è la persona che stimo di più e alla quale vuole più bene. Vorrei vederlo di più tuttora. Da piccolo convivo con queste parole: 'Sei figlio di papà', 'Nella vita ti sei trovato tutto pronto'. In realtà mio padre mi ha preso e mi ha detto: 'Vai a lavorare sotto padrone. Non vieni in azienda a riscaldare la sedia' . Ho fatto tanti lavori, sui tetti, in macelleria, come cameriere. E' stata una crescita graduale".

Cerca una ragazza sensibile, di carattere, intelligente buona, dolce. Ha molta voglia di innamorarsi. Cerca una stabilità nella vita e di qualcuno che l'accompagni nelle sue giornate. Desidera una persona dal valore aggiunto.