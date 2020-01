Rodrigo Alves: Barbie, Ken, naso, che lavoro fa

Di Marcello Filograsso domenica 19 gennaio 2020

Conosciamo meglio il personaggio diventato noto come il Ken umano.

In tutto il mondo è noto come il Ken umano a causa delle molteplici operazioni alle quali si è sottoposto pur di assomigliare al fidanzato di Barbie. Conosciamo dunque meglio Rodrigo Alves.

Nato in Brasile il 30 luglio del 1983 e conosciuto anche come Roddy Roll, pare che la sua passione per i personaggi Mattel nasca da quando sua nonna le aveva regalato una bambola di Barbie, iniziando a vestirsi da donna anche se si sentiva maschio. All'età di 19 anni si trasferisce a Londra lavorando come assistente di volo.

Nel gennaio 2018 ha dichiarato di aver speso oltre 500mila dollari per 103 trattamenti cosmetici, 51 dei quali erano operazioni di chirurgia plastica, tra cui liposuzioni e rimodellamenti di spalle, bicipiti e tricipiti, rinoplastiche.

Lo stesso anno partecipa al Celebrity Big Brother, ma viene squalificato dagli autori a causa di alcune sue esternazioni razziste pronunciate mentre era ubriaco. In Italia invece trova spazio per alcuni giorni come ospite del Grande Fratello presentato da Barbara d'Urso.

Lo scorso ottobre ha rivelato che il suo naso starebbe collassando a causa dei troppi interventi chirurgici. Alcuni di questi sono stati effettuati dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis, con il quale ha avuto una relazione e inciso un singolo. Adesso ha fatto un nuovo coming, secondo il quale vorrebbe intraprendere un percorso per diventare Barbie.

Foto: account Instagram Rodrigo Alves