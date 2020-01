Moreno Merlo: chi è, foto, Paola Caruso, Instagram, Veronica Graf

Di Fabio Morasca domenica 19 gennaio 2020

Tutte le curiosità su Moreno Merlo.

Moreno Merlo è un modello, nato nel 1989, proveniente da Moncalieri, paese in provincia di Torino. Nell'ambiente della moda, oltre che come modello, Moreno Merlo ha lavorato anche come sales manager. A livello televisivo, Moreno Merlo è noto per aver preso parte ad un'edizione di Temptation Island, docu-reality estivo di Canale 5, nel ruolo di tentatore. Moreno lavora anche come dj.

Nel 2019, si è parlato spesso di Moreno Merlo perché ha avuto una relazione con la showgirl Paola Caruso. Moreno Merlo, insieme alla Caruso e al figlio di quest'ultimo, Michelino, sono stati ospiti insieme a Domenica Live.

Dal mese di novembre 2019, però, sono partite le voci riguardanti una crisi tra Moreno Merlo e Paola Caruso. Con alcune interviste rilasciate sempre a Domenica Live, programma di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, i due ex fidanzati hanno cominciato a scambiarsi reciproche accuse, alcune anche gravi.

Durante un confronto avvenuto durante una puntata di Live - Non è la D'Urso, Moreno Merlo e Paola Caruso non sono riusciti a chiarirsi. La vicenda è passata in mano agli avvocati.

Moreno Merlo, tramite i social, ha anche accusato Paola Caruso di omofobia dopo alcune battute che facevano riferimento ad un gossip stando al quale il modello avrebbe avuto una relazione con un noto stilista.

Moreno Merlo si è espresso pubblicamente anche dopo la partecipazione come ospite di Paola Caruso ad una puntata del Grande Fratello Vip 4, durante la quale la showgirl calabrese ha avuto un incontro con Ivan Gonzalez. In quest'occasione, Merlo ha accusato la Caruso di aver rispolverato una storia di gossip di 3 anni fa unicamente per visibilità, ribadendo le accuse di omofobia.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale di Moreno Merlo, si è parlato anche di un presunto flirt con Veronica Graf, concorrente della tredicesima edizione del Grande Fratello.

Moreno Merlo è presente sui social con un profilo Instagram che può contare su oltre 58mila follower.