Miriana Trevisan: età, figlio, fidanzato, Instagram, Pago

Di Sebastiano Cascone venerdì 17 gennaio 2020

Curiosità, gossip, vita privata Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è nata il 7 novembre 1972 a Napoli sotto il segno dello Scorpione. Ha 47 anni. E' stata una delle stelline di 'Non è la Rai' dal 1991 al 1993. E' stata, inoltre, velina di 'Striscia La Notizia', nella stagione 1994 - 95. Ha preso parte a diverse trasmissioni di successo come La Corrida, Pressing e La ruota della fortuna.

E' alta 171 cm e pesa 61 kg.

Il profilo ufficiale Instagram @mirianatrevisan ha superato i 109 mila followers. L'account @miriana_trev ha un seguito di oltre 82 mila utenti.

Il 14 giugno 2003, la showgirl ha sposato il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), dal quale ha avuto un figlio, Nicola, che, oggi, ha 10 anni. Parlo di te, una delle hit del cantautore sardo, è dedicata all'ex moglie. Nel gennaio 2013, la coppia ha annunciato la definitiva separazione.

I due ex coniugi hanno mantenuto ottimi rapporti. La soubrette ha sostenuto il padre del suo bambino durante e dopo l'avventura di 'Temptation Island Vip' (in seguito alla rottura con Serena Enardu). Fa il tifo per lui anche al 'Grande Fratello Vip'.

Ha partecipato come naufraga all'edizione 2007 dell'Isola dei Famosi.

Ha un tatuaggio dietro la schiena.

Il suo portafortuna è un abito bianco che custodisce gelosamente nel suo armadio.

Nel tempo libero, si dedica al bricolage e all'arredamento di casa.

Attualmente è single dopo la fine della sua ultima storia Giulio Cavalli.