Anna Wolf, chi è la fidanzata americana di Andrea Denver del Grande Fratello Vip 2020

Di Claudia Cabrini venerdì 17 gennaio 2020

L'identikit della fidanzata americana di Andrea Denver, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip

Si chiama Anna Wolf, ha 23 anni ed è americana. Fa la modella e vive la sua vita privata tra New York e Miami, cercando ben volentieri di rimaner lontana dall'occhio indiscreto di Instagram e del profilo pubblico del suo fidanzato, il modello Andrea Denver attualmente impegnato al Grande Fratello Vip.

Sarebbe questo, infatti, l'identikit della sua fidanzata Anna, ragazza tanto semplice quanto bella della quale lo stesso Andrea ha già più volte parlato all'interno della casa. I due giovani starebbero insieme da un anno e mezzo e, come raccontato da Andrea, la loro sarebbe una storia veramente molto vissuta:



"Ci siamo separati due volte. È un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po' di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all'estero".

Le cose tra Anna e Andrea andrebbero bene, ma - come forse in tutte le coppie che si rispettino - sembrerebbero non mancare i tira e molla. Quel che è certo è che al momento Andrea stia riflettendo parecchio sul loro rapporto, come testimoniato anche dalle sue ultime dichiarazioni all'interno della casa:



"Dopo la mia esperienza all'interno del GFVip vorrei tornare a vivere in Italia (ora vivo negli States, ndr). Quello è il più grande problema. Lei ama l'Italia ma ha paura di lasciare la sua famiglia, vorrebbe restare in America. Questa è un'esperienza che mi dà la possibilità di mettermi in gioco e convivere con persone. Sono una persona che vive da sola, ho i miei spazi".

Quali altri dubbi e quali domande si porrà Andrea nei prossimi giorni? Come ben sappiamo, infatti, passare del tempo all'interno della casa del Grande Fratello aiuti anche a riflettere. Non ci resta che attendere per capire se ci saranno sviluppi in questa vicenda.