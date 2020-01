Sanremo 2020, ex Miss Italia contro Elisabetta Gregoraci: la rivelazione

Di Claudia Cabrini venerdì 17 gennaio 2020

Ecco perché Denny Mendez ce l'ha tanto con Elisabetta Gregoraci; il lungo sfogo dell'ex Miss Italia su Instagram.

Non era bastata la sfuriata di Elisabetta Gregoraci contro Nicola Savino per esser stata, a suo dire, esclusa dal conduttore de L'Altro Festival a causa delle appartenenze politiche del suo ex marito, Flavio Briatore. Dopo le chiarificazioni sul caso arrivate in diretta su Radio Deejay dallo stesso Nicola, c'è un'altra persona però che non ha proprio voluto starsene zitta, entrando a gamba tesa nel caso Gregoraci-Sanremo specificando un paio di cose.

Stiamo parlando di Denny Mendez, ex Miss Italia che ha voluto dire la sua su Elisabetta e sulla sua carriera, sfogandosi con una lunga serie di Instagram Story su Instagram, e senza peli sulla lingua. La bellissima modella, infatti, ha scritto:



"Ho letto le notizie dall’Italia: Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Sanremo (L’altro Festival, ndr). Purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta. [...] Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario (trasmissione di cronaca rosa che andava in onda su Rete4, ndr) ed era già tutto pronto per firmare il contratto. A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del TG. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io le chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Te".

Si toglie qualche sassolino dalla scarpa Denny Mendez, che contro Elisabetta quindi prosegue:



"Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile… A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre".

Attesissima, ora, la replica dalla diretta interessata. Elisabetta risponderà alle accuse di Denny? Confermerà quanto raccontato dalla ex Miss Italia?