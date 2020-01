Arisa: età, malattia, fidanzato

Di Marcello Filograsso venerdì 17 gennaio 2020

Conosciamo meglio la vincitrice del Festival di Sanremo 2014.

Potrebbe esserci Arisa dietro il personaggio del Barboncino, uno dei protagonisti de Il Cantante Mascherato, il nuovo show condotto da Milly Carlucci in onda per quattro settimane su Rai1. Conosciamola meglio.

Nata a Genova il 20 agosto del 1982 come Rosalba Pippa, vive a Pignola in provincia di Potenza lavorando come estetista. La sua carriera inizia quando partecipa a Sanremolab, dopo il quale riesce ad approdare al Festival di Sanremo nel 2009, vincendo con il brano Sincerità al primo colpo.

Il suo personaggio fa subito presa sul pubblico con la sua voce insicura nel parlo quanto da maestra di canto durante la performance, oltre al suo look con gli occhialoni. Nel 2010 così decide di bissare con Malamoreno insieme alle sorelle Marinetti, classificandosi sesta. Nel 2012 è la favorita con il brano La notte, un classico del suo repertorio, ma la spunta al fotofinish Emma Marrone con Non è l'inferno. La vittoria la attende due anni dopo, con il meno meritevole brano Controvento.

Nel 2015 Carlo Conti la vuole al suo fianco al Festival di Sanremo come presentatrice, affiancato anche da Emma Marrone e Rocio Munoz Moralez. Anche in quella occasione Arisa si fa notare per la sua spontaneità, regalando momenti di leggerezza al pubblico. L'anno successivo ci riprova come cantante con Guardando il cielo, mentre nel 2019 stupisce con Mi sento bene, un inno alla positività. Purtroppo nell'ultima serata deve affrontare l'influenza e la sua esibizione ne risente, finendo ottava.

Nel 2012 e nel 2016 siede dietro il banco dei giudici di X Factor: nella prima esperienza riesce a litigare con Simona Ventura: epico il suo sfogo: "Sei falsa, Simona, c...!".

Sentimentalmente la cantante è stata legata al suo autore Giuseppe Anastasi, con la relazione raccontata in parte in Controvento, scritta proprio da lui. Poi è stata la volta di Lorenzo Zambelli, al quale è stata legata fino al 2016 dopo 9 anni di amore.

Di recente Arisa ha rivelato di soffrire di tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che la porta a strapparsi i capelli.

Foto: account Instagram Arisa