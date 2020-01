Al Bano: figli, Romina Power, mamma

Di Marcello Filograsso venerdì 17 gennaio 2020

Conosciamo meglio il cantante di Cellino San Marco.

Potrebbe esserci Al Bano Carrisi dietro la maschera del Leone de Il Cantante Mascherato, il nuovo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci su Rai1. Ma ecco alcune curiosità sul leone delle Puglie, uno dei protagonisti del gossip di casa nostra, oltre ad essere una delle voci più notevoli del panorama musicale.

Nato a Cellino San Marco il 20 maggio del 1943 da una famiglia di contadini (la mamma Jolanda è scomparsa nel 2019 a 96 anni), a 17 anni abbandona il paese emigrando a Milano e avvicinandosi al Clan di Adriano Celentano. Nel 1966 debutta al Festival di Sanremo - il primo di tantissimi - con La voce del padrone, mentre l'anno dopo a Settevoci con Pippo Baudo.

Ma è nel 1967 che la vita di Al Bano prende una svolta sentimentale importantissima: quell'anno conosce Romina Power sul set de Nel Sole, musicarello la cui colonna sonora, da lui interpretata, lo rende molto popolare in Italia. I due si fidanzano e si sposano nel 1970: dal matrimonio nascono 4 figli: Ylenia, Yari Marco, Cristel, Romina Jr. Jolanda. La relazione però è funestata dalla scomparsa di Ylenia tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994. La ragazza non sarà mai ritrovata.

Nel 1999 con una lettera al settimanale Oggi il cantante annuncia la separazione dalla storica partner, ma dopo poco tempo nella sua vita fa la comparsa Loredana Lecciso, una giornalista leccese dalla quale avrà due figli: Jasmine e Albano Jr. detto Bido. La loro storia ha una crisi nel 2005, quando, all'epoca del fenomeno Lecciso, con le due sorelle Loredana e Raffaella che impazzavano in tantissimi programmi, il cantante direttamente dall'Isola dei Famosi annuncia di volerla lasciare, abbandonando il reality. La separazione avviene poi in Italia, ma l'amore riprende qualche anno dopo, sempre con Loredana, fino al 2018, quando annunciano nuovamente la separazione. In realtà l'anno dopo si presentano da Barbara d'Urso a Live - Non è la d'Urso, presentando la loro famiglia. Tuttavia i fan sognano da sempre un ritorno del leone delle Puglie con Romina Power, con la quale è tornato a duettare dal 2017 in Russia ed è ancora innamorata di lui.

Foto: account Instagram Al Bano