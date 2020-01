Ilenia Pastorelli: chi è, GF, fidanzato

Di Marcello Filograsso venerdì 17 gennaio 2020

Conosciamo meglio uno dei giudici de Il Cantante Mascherato.

Il telespettatore di Rai1 potrebbe non aver mai sentito parlare di lei, ma Ilenia Pastorelli è uno dei nomi di punta del cinema italiano. Attrice, conduttrice e ora giudice de Il Cantante Mascherato, cerchiamo di conoscerla meglio.

Nata il 24 dicembre del 1985 a Roma, da giovanissima - da quando aveva 8 anni - Ilenia frequenta l'Accademia di danza, per poi avere alcune esperienze come modella dopo aver conseguito la maturità classica al Platone di Roma.

Nel 2011 l'anno della svolta: la ragazza partecipa al Grande Fratello 12, ma viene fatta fuori nel corso della semifinale. Di solito chi finisce nella casa si limita ad alcune serate in discoteca e finisce nel dimenticatoio fatto salvo la partecipazione ad altri reality, ma per Ilenia il destino ha in serbo ben altro: partecipa nel 2015 al film Lo chiamavano Jeeg Robot con Luca Marinelli e Claudio Santamaria, portandosi a casa il David come Miglior Attrice Protagonista. Tre anni dopo è ancora sul grande schermo con Benedetta follia di Carlo Verdone.

L'esordio come conduttrice nel 2016 si verifica invece con Stracult al fianco di Fabrizio Biggio. L'anno scorso è stata protagonista dello sfortunato pre-show di Adrian con Celentano. Da venerdì scorso è infine giudice de Il Cantante Mascherato, rivelandosi una delle più in forma all'interno del cast con i suoi giudizi ironici.

Per quanto concerne la vita privata, Ilenia Pastorelli prima di entrare nel Grande Fratello aveva avuto una storia di tre anni, mentre nel reality si è legata a Rudolf Mernone, ma la relazione è finita dopo un anno. Attualmente l'attrice si dichiara single.

Foto: account Instagram Ilenia Pastorelli