Nathalie Guetta: altezza, marito, genitori, fratello, dove vive

Di Sebastiano Cascone giovedì 16 gennaio 2020

Curiosità, vita privata e gossip di Nathalie Guetta

Nathalie Guetta, all'anagrafe Nathalie Evalyne Guetta è nata a Parigi, il 9 settembre 1958 sotto il segno della Vergine. Ha 62 anni. E' un'attrice e circense francese naturalizzata italiana, nota al pubblico televisivo italiano per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva di Rai1, Don Matteo.

È sorella del deejay David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta.

"Non ci vediamo quasi mai, solo a Natale. Però a Natale ci ritroviamo tutti e Davide per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia “A Natale ci ritroviamo tutti e David per due volte di seguito ha fatto un regalo a tutta la famiglia: ha riservato un ristorante intero solo per noi, un ristorante sardo. La famiglia è rimasta lì, perché ci conosciamo da secoli, e ci siamo fatti il Natale con i sardi a Parigi. E allora ho detto a David che ci siamo abituati e da qui all'eternità Natale con i sardi" (Vieni da me 16 gennaio 2020).

Nel 2018, è stata concorrente a 'Ballando con le stelle' in coppia con Simone Di Pasquale.

E' cresciuta in una famiglia sefardita: papà Pierre è un sociologo del lavoro di origine marocchino-ebraica, diventato poi ristoratore. La madre, invece, è un’intellettuale progressista belga.

E' alta 155 cm. Pesa 60 kg.

E' stata sposata con il cubano Yudiel Sanchez. Ha 17 anni in meno di lei e di professione fa il falegname. La coppia non ha avuto figli ma l'ex marito ha un figlio da una precedente relazione. I due si erano conosciuti, nel 2007, durante una vacanza ai Caraibi.

L'attrice, che vive da oltre 10 anni a Parigi, non è presente su Twitter e Facebook. Il profilo ufficiale Instagram (@guetta_nathalie) conta oltre 25 mila followers.