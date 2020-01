Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa commossa: "Mio marito è l'uomo giusto, mi ha anche fatto smettere di bere"

Nella pillola quotidiana del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha rivelato che non ha mai credito nell'amore eterno. Poi, parlando del marito, ha ammesso di aver capito che era quello giusto:

"Voglio diventare buddista per reincarnarmi e vivere altre dieci vite insieme a lui. Mi ha conosciuto quanto ero uno straccio. Se avevo una lezione in palestra, in mattino, io prima mi bevevo un bicchiere di vino. Mi ha fatto smettere di bere. Una volta gli ho messo anche le mani addosso... uno schifo... Mi ha detto "Non ti lascio ma sappi che ogni volta che fai così mi spezzi il cuore". Ora è bello svegliarsi ed essere totalmente responsabili. Fai le cose e poi davi le colpe all'alcol".