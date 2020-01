Pupo: figli, età, altezza

Di Marcello Filograsso mercoledì 15 gennaio 2020

Conosciamo meglio l'opinionista del Grande Fratello Vip 4.

"Dietro la maschera c'è Pupo", ironizzava Ilenia Pastorelli a Il Cantante Mascherato, consapevole che Enzo Ghinazzi in arte Pupo stava prendendo parte al Grande Fratello Vip 4 come opinionista al fianco di Wanda Nara. Conosciamolo meglio.

Nato a Ponticino in provincia di Firenze l'11 settembre del 1955, è uno dei cantanti più rappresentativi della canzone italiana degli anni Ottanta, con successi come Gelato al cioccolato, scritta per lui da Cristiano Malgioglio e Su di noi. Prende parte anche a diversi Festival di Sanremo, di cui si ricordano le ultime due partecipazioni nel 2009 con Youssou N'Dour e Paolo Belli con L'opportunità e soprattutto la criticatissima Italia amore mio l'anno dopo al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonici, che si classifica seconda tra le proteste dell'orchestra per essere arrivata sul podio a danno di Malika Ayane.

Per quanto riguarda la vita privata, il cantante è sposato dal luglio del 1974 con Anna e ha una relazione dal 1989 con la personal manager Patricia Abati.

L'artista è impegnato anche nel sociale ed è uno dei fondatori della Nazionale Italiana Cantanti, della quale è stato presidente da giugno 2007 fino al 2010, anno in cui ha dato le dimissioni dall'associazione. Pupo ha tre figlie: Ilaria, Valentina e Clara - ovvero la prima e la terza dalla moglie Anna, la seconda da una sua fan - e tre nipoti: Leonardo, Viola e Matteo. La sua altezza è di 1,67 metri.

Foto: account Instagram Pupo