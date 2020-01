Uomini e Donne, Gemma versione "sirena" nella sfilata

Di Alberto Graziola mercoledì 15 gennaio 2020

Gemma versione Sirenetta nella sfida con Anna a Uomini e Donne

Nuotare a vista è stato il tema della sfida tra Anna e Gemma nella sfilata di oggi a Uomini a Donne. La dama ha deciso di mettersi a confronto con l'attuale frequentante di Mattia.

A vincere nelle preferenza è stata Anna che ha, invece, optato per un look alla bagnina di Baywatch con il risultato di 9 a 6.

Gemma ha scelto di entrare in studio in stile sirenetta (con treccina laterale) e accompagnata dall'ironia degli opinionisti, Tina e Gianni ("la nonna della Sirenetta").

Ogni look ha il suo tempo, la risposta di fronte alla provocazione di Tina che si aspettava entrasse in bikini. Anna si è comunque congratulata con Gemma per il coraggio e la sportività nel mettersi in gioco.