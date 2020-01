Uomini e Donne, Mattia interrompe la conoscenza con Barbara e balla con Anna

Di Alberto Graziola mercoledì 15 gennaio 2020

Battibecco tra Mattia e Barbara: la loro conoscenza si interrompe

Ad aprire la puntate è Veronica che parla di Armando e si lamenta che lui abbia chiesto il numero di Barbara. Maria De Filippi le fa presente che è la terza persona a cui lo chiede, dopo aver in ballo una iniziale conoscenza con lei e Roberta.

"Non sono brava a prendere e cancellare nell'immediato una persona, anche se so che non mi può far bene accanto. Lui, la settimana scorsa mi ha chiesto di vederci e di parlare..." ammette la dama, rispondendo a Valentina che la critica di aver lasciare una porta aperta nei confronti di Armando.

Maria riprende il rumor insistente che vede Armando coinvolto in una storia fuori dal programma (forse una ragazza che lavora insieme a lui).

"Non sarà un problema per Armando venire in studio con questa ragazza oppure stanno a casa entrambi"

Si torna a Barbara che parla della conoscenza con Mattia (che aveva sentito anche Anna). Lui non ha nemmeno ascoltato il messaggio vocale di 1 minuti e 41 secondi perché ancora nemmeno si conoscono.

"Non accetto retorica da una persona che non mi conosce perché sono stato male e non potevo rispondere al telefono. Non ci sono le basi per una conoscenza"

"Ho fatto bene ad uscire con Anna che si è risolta essere sexy, intelligente e piacevole. Sono stato molto bene" ribatte lui.

Barbare ammette che l'ha trovato interessante e che avrebbe voluto conoscerlo perché le piaceva molto. Ma poi tra i due c'è una discussione e lei torna a sedersi.

La conoscenza con Anna continua.