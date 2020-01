Grande Fratello Vip 2020, Miriana Trevisan: "Pago è innamorato di Serena Enardu ma ha perso la fiducia"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 gennaio 2020

Miriana Trevisan sostiene l'ex marito Pago durante l'avventura nella casa del Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan, intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha commentato, per la prima volta, l'ingresso di Serena Enardu nella casa del 'Grande Fratello Vip 2020', per riconquistare l'ex fidanzato Pago. L'ex moglie del cantautore sardo è convinta fortemente che lui sia ancora innamorato dell'ex tronista di 'Uomini e Donne':

"Sì. Ma ha perso la fiducia. Sono certa, però, che non lascerebbe mai il Grande fratello Vip per Serena perché ora ha bisogno del suo spazio".

Una storia, quella tra Serena e Pacifico Settembre, che si trascina da ormai troppe settimane, in pratica, da quando sono terminate le registrazioni di 'Temptation Island Vip':

"A prescindere dal fatto che tornino insieme o no, spero che stiano bene perché da tempo vivono un dolore reciproco. Un dolore che li ha portati a compiere questo difficile percorso. Non vorrei che il loro fosse uno di

quei rapporti che si trascina inutilmente nel tempo. Me lo auguro per entrambi".

L'ex stellina di 'Non è la Rai', ad oggi, non esclude la possibilità che il padre di suo figlio Nicola possa interessarsi ad un'altra donna all'interno del loft di Cinecittà per dimenticare l'ultima compagna:

"Conosco Pago: oggi dico che non sarà facile, ma sono pronta a essere smentita. Non è semplice rispondere a questa domanda. Tra le ragazze in gara sono sicura che potrebbe piacergli quella che mostrerà dolcezza nei suoi confronti e non aggressività".

La showgirl potrebbe entrare al Gf Vip per sostenere Pago in un momento assai delicato della sua vita:

"Sarei felice di vedere Pacifico e lo sosterrei perché oggi entrambi abbiamo trovato un equilibrio da fratelli, da amici, da persone nuove e mature".