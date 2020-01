Giorgio Mastrota: figli, moglie, età, Instagram

Di Sebastiano Cascone martedì 14 gennaio 2020

Curiosità, vita privata, gossip Giorgio Mastrota

Giorgio Mastrota è nato a Milano il 15 maggio 1964 sotto il segno del Toro. Ha 55 anni. E' alto 174 centimetri e pesa 70 chili.

E' un conduttore, attore ed è il re delle televendite.

Ha 4 figli: l'ultimo Leonardo è nato il 23 dicembre 2017.

E' anche nonno: il nipotino Marlo, nato il 9 giugno 2018, è il figlio della sua primogenita Natalia Jr., nata dal primo matrimonio con la showgirl spagnola Natalia Estrada (durato sei anni dal 1992 al 1998).

"Mio padre sperava che chiamassimo suo nipote come lui, invece abbiamo preferito dargli un nome originale ispirato all’attore Marlon Brando. Mio figlio ha compiuto il miracolo di riunire la famiglia. Al risveglio, avevo tutti qui: mio padre, la sua compagna e i figli, mia madre e il compagno, nonni e suoceri. In armonia. Per una come me, che ha visto i genitori separarsi, essere al centro di tanto amore è meraviglioso" (Natalia jr al settimanale Di Più).

E' legato sentimentalmente a Floribeth Gutierrez, scialpinista atleta della Federazione Italiana Sport Invernali. Si sposeranno nel settembre 2020. E' anche padre di Matilde e Federico (quest'ultimo nato dall’amore per Carolina Borbosa).

Attualmente vive a Bormio.

E' laureato in Scienze politiche alla Statale di Milano.

Ha vinto il titolo di "Uomo ideale" a Il più bello d'Italia nel 1988.

Il profilo Instagram (@giorgiomastrota) è seguita da oltre 23 mila seguaci.