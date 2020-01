Andrea Damante, prime foto social con Claudia Coppola

Andrea Damante: il bacio con la nuova fidanzata Claudia Coppola (foto) Ecco chi è Claudia Coppola la nuova fidanzata di Andrea Damante Arrivano direttamente dalle Bahamas le foto social che ufficializzano la storia d'amore tra Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, e Claudia Coppola, 22enne modella.

Dopo la paparazzata di Chi, riuscito a rubare un bacio notturno tra i due, è stato lo stesso Andrea, sul proprio profilo Instagram, a confermare il rapporto d'amore con Claudia, conosciuta grazie ad amici in comune, nel mese di dicembre, e da allora sempre al suo fianco.

Nelle due immagini pubblicate Damante e la Coppola sono in costume, prima sorridenti e bagnati, mano nella mano, e a seguire più impostati, mentre escono dall'acqua da sogno delle Bahamas. L'ex tronista di Uomini e Donne ha così voltato pagina dopo la lunga e rumorosa storia con la De Lellis, esplosa causa 'corna' che Giulia ha poi tramutato in best-seller nazionale. Tradimenti che lo stesso Damante, via Verissimo, confermò amaramente.

Ho tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo. Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento.