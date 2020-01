Salvo Veneziano, la moglie a Pomeriggio 5 dopo le frasi choc: "E' amico delle donne" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

La moglie di Salvo Veneziano a Pomeriggio 5 dopo le frasi choc del marito al Grande Fratello Vip 2020

Oggi, lunedì 13 gennaio 2020, Giusy, la moglie di Salvo Veneziano, è stata ospite di 'Pomeriggio 5', per raccontare la propria verità sulle affermazioni choc del marito su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. La donna ha difeso, a spada tratta, il marito dagli attacchi del web:

"Io non condivido assolutamente né la forma né il contenuto delle affermazioni di mio marito. E' anche vero che vorrei puntualizzare chi è mio marito. Non è la persona che viene descritta. Vivo con lui da più di 20 anni, è il padre dei miei figli. E' amico delle donne, non lo riconosco in quello che dice, non lo giustifico. Chiedo scusa, in primis, a nome suo. Se queste sue affermazioni hanno urtato la sensibilità delle donne. Le sue intenzioni sono state male interpretate. Ha estremizzato un concetto attraverso delle metafore. Lui viene dalla Sicilia... quando lui usa il termine 'scannare', ha parlato per metafore. Ma un apprezzamento legato ad una passione. Io non lo sto giustificando. Lui ha peccato anche di ingenuità. Lui ha fatto il Grande Fratello 20 anni fa".

La moglie del concorrente del 'Grande Fratello Vip', ha ammesso che, in queste ore, è stata vittima dei 'leoni da tastiera' che si sono scagliati contro la sua famiglia per le dichiarazioni di Salvo:

"Se di violenza dobbiamo parlare, io, in questi giorni, ho ricevuto un sacco di messaggi da parte di alcune donne che mi accusano, mi offendono, mi umiliano. Umiliano me e mia figlia per le affermazioni di mio marito. Anche questa è una forma di violenza. Io difendo mio marito perché lo conosco".