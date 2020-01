Grande Fratello Vip 2020, le docce di Paola Di Benedetto ed Elisa De Panicis (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 13 gennaio 2020

Le dolci bollenti di Paola Di Benedetto ed Elisa De Panicis del Grande Fratello Vip 2020

Paola Di Benedetto e Elisa Di Panicis, le due bombe sexy del 'Grande Fratello Vip', stanno incendiando gli animi dei compagni d'avventura e dei telespettatori da casa. Le due ragazze, nelle scorse ore, hanno inaugurato il valzer delle docce super bollenti sfoggiando, in bikini, un corpo perfetto, segnato da duri sacrifici in palestra e settimane di dieta ferrea.

L'ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', che, da qualche tempo, sta frequentando un ragazzo (dall'identità top secret) alle porte di Milano, ha attirato su di sé l'attenzione dei maschietti della casa soprattutto di Antonio Zequila che, da abile seduttore, si è lanciato in un corteggiamento serrato.

L'ex Madre Natura di 'Ciao Darwin', invece, felicemente impegnata con Federico Rossi di Benji e Fede, ha fatto conoscere un lato nascosto della sua personalità, dimostrando doti di grande ascoltatrice e consigliera. Anche Clizia Incorvaia, qualche ora fa, si è concessa un bagno rilassante in vasca. Licia Nunez ed Antonella Elia, invece, nei giorni scorsi, si sono prese cura di Aristide Malnati.

Elisa De Panicis - Grande Fratello Vip 2020

Data di nascita: 1 dicembre 1992

Città: Solaro (MI)

Modella e influencer con molti followers sui social network dove pubblica foto sexy e provocanti da ogni parte del mondo.

In Italia ha partecipato ad alcuni programmi tra cui Uomini e Donne come corteggiatrice, ma parte della sua carriera si è svolta anche in Spagna dove ha partecipato sia a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, sia come tronista a Mujeres y Hombres, versione iberica di Uomini e Donne.

Nel 2016 il suo nome è stato al centro del gossip per un flirt con Cristiano Ronaldo.