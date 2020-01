Grande Fratello Vip 4, momento di sconforto per Antonella Elia: "Ho paura a stare qui, sei sempre osservata..." (Video)

Di Fabio Morasca domenica 12 gennaio 2020

Antonella Elia è stata consolata prontamente da Fernanda Lessa e da Barbara Alberti.

Antonella Elia, dopo non aver annoiato affatto i telespettatori durante i suoi primi giorni di Grande Fratello Vip 4, ha avuto il primo momento di sconforto, all'interno della casa di Cinecittà.

Durante il momento della colazione che ha riunito tutti gli inquilini della Casa, infatti, Antonella Elia ha deciso di restare in disparte in salotto, con sguardo triste, immersa nei suoi pensieri.

Fernanda Lessa, dopo aver notato il malessere improvviso della Elia, si è avvicinata a lei per scoprire cosa la stesse turbando in quel momento e Antonella si è sfogata un po':

E' che ho paura a stare qui, sei sempre osservata, c’è sempre rumore...

Antonella Elia si è lasciata andare soprattutto quando anche Barbara Alberti si è avvicinata per consolarla. Le due donne si sono scambiate un lungo abbraccio. Le regole del Grande Fratello e della convivenza in generale stanno turbando Antonella Elia che, ad esempio, non riesce neanche a dormire serenamente:

Dormo con Licia, è una persona affettuosa, sì ma non mi sento a mio agio, non oso sfiorarla. Dormo, anzi, veglio tutta la notte nella stessa posizione e mi fa impressione toccarla e, appunto, non dormo. Mi fa senso toccare un corpo che non conosco. Abbiamo poco spazio nel letto. Ovunque guardi, ci son persone. Io, un abbraccio così, non l'ho mai dato ad una donna.

Barbara Alberti ha cercato di consolare la Elia con queste parole:

La tua grazia, che non è mai mancata negli anni, è che sei tanto bambina... Non sei rimasta bloccata... Non ti voglio rassicurare perché purtroppo neanche le parole possono far niente però tu hai come un velo di assenza, sempre... Fai molta tenerezza, comunque. Ci sono dei momenti in cui cerchi di non guastare il divertimento agli altri e ti vedo, sì...

Antonella Elia ha risposto così: