Paris Hilton ha un nuovo amore

Di dr. apocalypse domenica 12 gennaio 2020

Paris Hilton mano nella mano con Carter Reum.

Conrad Hilton, 3 anni di libertà vigilata per il fratello di Paris Ennesima condanna per Conrad Hilton. Arrivata ad un passo dalle nozze con Chris Zylka (ma l'anello da 2 milioni di dollari se l'è tenuto ben stretto), Paris Hilton avrebbe ritrovato l'amore.

L'ereditiera più famosa del mondo, imprenditrice e multimilionaria dj, starebbe infatti uscendo con il 38enne Carter Reum, co-fondatore insieme al fratello della VEEV Spirits, quotata tra le 500 società private in rapida ascesa dalla rivista Inc. Magazine. Laureato alla Columbia University e all'Harvard Business School, ha fondato la compagnia M13 e pubblicato nel 2018 il libro Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches.

Paris e Carter si sono presentati mano nella mano ad uno dei tanti after party dei Golden Globes 2020, andati in scena domenica scorsa. C'è chi parla di frequentazione appena iniziata, con la Hilton e Reum che avrebbero passato l'ultima notte del 2019 insieme.

Si sono conosciuti grazie a delle conoscenze in comune e sono molto felici insieme. Si stanno vedendo da poco più di un mese. Tutti dicono che formano una fantastica coppia.

Nel dubbio, anche lui non si è mai sposato.