Alberto Angela: età, figli, moglie

Di Marcello Filograsso sabato 11 gennaio 2020

Conosciamo meglio il divulgatore scientifico protagonista del sabato sera di Rai1.

Andrà in onda stasera la seconda puntata di Meraviglie - La penisola dei tesori, l'appuntamento con la divulgazione condotto da Alberto Angela mentre su Canale 5 sarà tramesso l'esordio di C'è Posta per Te.

Probabilmente gli ascolti premieranno Maria De Filippi, ma è innegabile che il figlio di Piero Angela rappresenti uno dei personaggi più amati del piccolo schermo. Nato a Parigi nel 1962, sin da bambino ha accompagnato il celebre genitore nei suo viaggi: dopo il diploma in Francia, si laurea con 110 e lode in Scienze Naturali a Roma, specializzandosi successivamente negli Usa in paleontologia e paleoantropologia.

Il suo esordio in tv nonostante il padre ingombrante è stato abbastanza casuale: nel 1990 condusse per la Televisione Svizzera Italiana il programma Albatros, poi riproposto da Telemontecarlo. Per quanto riguarda l'arrivo a Quark, Piero Angela ha raccontato che era contrarissimo al suo arrivo nel programma, altrimenti sarebbe stato accusato di raccomandazioni. In realtà Angela senior si lasciò convincere sull'idea di ingaggiare il figlio per fronteggiare la concorrenza di Canale 5 e avere così una ulteriore ora di programmazione.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposato dal 1993 con Monica, originaria di Parma, e ha tre figli maschi: Riccardo, Edoardo(diventato celebre su Instagram per una sua foto) e Alessandro. Sui social Angela jr è considerato un sex symbol e si sprecano i meme su di lui.

Foto: account Instagram Alberto Angela