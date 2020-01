Grande Fratello Vip 2020, le prime docce (foto)

Di Sebastiano Cascone sabato 11 gennaio 2020

Le prime docce nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Con l'inizio del Grande Fratello Vip 2020, è arrivato uno dei momenti più attesi da tutti i telespettatori del reality di Canale 5. I/le gieffini/e mettono in mostra i propri fisici scultorei per la gioia del pubblico da casa. Ad inaugurare le 'danze', Adriana Volpe e Pago. Andrea Denver, invece, si è concesso un lungo bagno in vasca, sfoggiando un fisico scultoreo, segnato da anni di fatiche in palestra.

Ieri sera, invece, Ivan Gonzalez è uscito dalla piscina, in costume giallo, sotto gli occhi estasiasti di Rita Rusic.

Notizia dalla casa: i vip del loft sono impegnati nello stilare la lista per la spesa settimanale. Hanno a disposizione un budget di 250 euro. Meno fortunati gli ex gieffini del tugurio che, questa settimana, hanno solo 50 euro per integrare la propria spesa. Riusciranno i nostri 'eroi' a far quadrare i conti rispettando le richieste e i gusti personali di tutti?!

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2020

Data di nascita: 31 maggio 1973

Città: Trento

Comincia la sua carriera come modella all'inizio degli anni ‘90.

La notorietà arriva nel 1993, entrando nel cast di Scommettiamo Che?. A seguire ha condotto tantissimi programmi, tra cui Mezzogiorno in Famiglia e I Fatti Vostri.

Ha avuto anche esperienza come attrice e, in tv, ha partecipato a Notti sul ghiaccio e Pechino Express.

È sposata e ha una figlia.