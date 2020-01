Grande Fratello VIP 2020, Serena Enardu non rimane nella casa: la reazione di Pago (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 11 gennaio 2020

Nessuna possibilità di rimanere nella casa per la donna che incassa il colpo con delusione.

Con il 51% del televoto il pubblico ha deciso: Serena Enardu non può trascorrere la settimana nella casa e in compagnia del suo attuale ex compagno Pago. La coppia che ha rotto il legame d'amore al termine di Temptation Island VIP ha messo in pratica le prove di ricongiungimento con un confronto decisamente più morbido rispetto a ciò che accadde davanti al falò nel programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Pago, combattuto tra testa e cuore, sperava che Serena potesse restare nella casa per poter trascorrere del tempo insieme e chissà, poter mettere una pietra sopra il passato, ma così non sarà. Il verdetto del pubblico ha scelto di riallontanare la coppia, la reazione del cantante non si è fatta attendere chiedendo di poter abbracciare un'ultima volta la Enardu.

Il Grande Fratello gli dà la possibilità, nel frattempo l'accompagna all'uscita "Quello che hai fatto è stato davvero molto coraggioso" "L'ho fatto per noi" risponde lei che le ruba un bacio per poi uscire definitivamente dalla casa.