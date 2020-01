Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip: la reazione di Sonia Pattarino

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Sonia Pattarino commenta l'ingresso dell'ex fidanzato Ivan Gonzalez nella casa del Grande Fratello Vip 2020

Sonia Pattarino, ex protagonista di 'Uomini e Donne', nelle scorse ore, ha risposto alle tante curiosità dei fan su Instagram. Inevitabile il riferimento all'ormai ex fidanzato Ivan Gonzalez che, questa sera, venerdì 10 gennaio 2020, varcherà la porta rossa del 'Grande Fratello Vip' in qualità di concorrente. Ecco la risposta dell'ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi:

"Rispondo subito a questa domanda perché siete in tanti a chiedermelo. Cosa penso? Ho tanta ansia di vedere il suo arrivo nella Casa. Sono una persona molto emotiva. Quindi preferisco rispondere domani a questa domanda".

Ci sarà un chiarimento faccia a faccia come nel caso di Pago e Serena Enardu? Attendiamo sviluppi...

Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip 2020

Data di nascita:17 gennaio 1992

Città:Jerez De La Frontera (Spagna)

Modello e personaggio televisivo spagnolo (corteggiatore e tronista a Mujeres y Hombres e concorrente di Supervivientes), Ivan si è ben presto fatto conoscere anche in Italia partecipando come tentatore a Temptation Island Vip nel 2018, dove ha stretto un bel legame con Valeria Marini, e prendendo poi parte come tronista a Uomini e Donne.

Attualmente è anche un influencer da oltre un milione di follower su Instagram.