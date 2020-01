Uomini e Donne, primo bacio tra Carlo Pietropoli e una corteggiatrice (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 10 gennaio 2020

Il trono del giovane 28enne entra nel vivo. Commenti e reazioni al gesto

Le cose si fanno sul serio per Carlo Pietropoli, il trono entra nel vivo ed ecco arrivare l'atteso primo bacio con una delle corteggiatrici scese per lui. Il tronista ha scelto Chiara Cainelli da portare in esterna, lei si è detta sorpresa per la decisione del ragazzo e senza pensarci due volte è andata a fare due passi per le vie di Roma.

Carlo e Chiara conversano amabilmente, si conoscono meglio: "Ci sono delle cose che bisogna mettere a posto" ma si trovano comunque a loro agio insieme: "Io quando sto con te sto proprio bene - dice Pietropoli - a me piaci Chiara. Non sei costruita, è per questo che mi piaci". Non sembra vogliano girarla troppo attorno, così i due si appartano, si scambiano tenerezze.

Uno sguardo diventa fulmineo: "Con quei occhi mi freghi" afferma il tronista che dopo qualche istante bacia la corteggiatrice. In studio spiega il gesto "Nonostante il bacio che per me non è fondamentale, Chiara mi è piaciuta anche nel suo modo di pensare" Chi ha storto il naso davanti al bacio è stata Cecilia, con la quale ha aperto un confronto.