Taylor Mega: "Erica Piamonte fidanzata? Felice perché la vedo serena"

Di Sebastiano Cascone venerdì 10 gennaio 2020

Taylor Mega felice per la nuova relazione dell'amica Erica Piamonte

Taylor Mega, con una Instagram Stories, apparsa qualche ora fa, sui suoi social, ha voluto mettere la parola fine al chiacchiericcio attorno ad un presunto ritorno di fiamma con Erica Piamonte che, da qualche settimana, è apparsa felice e raggiante accanto al nuovo fidanzato Alessandro. La giovane influencer, una volta per tutte, ha voluto fare chiarezza sul tipo di legame con l'ex gieffina:

"Sia io che Erica ci siamo rifatte una vita. Lei si è fidanzata e io sono molto felice per lei perché la vedo serena. Non nego che mi dispiace non incontrarla e stare insieme come una volta perché l’affetto che provo per lei rimane immutato. Per tutti quelli che lanciano odio per il nostro distacco o nei confronti del suo nuovo fidanzato, vorrei dire che non siete mai stati veri supporters".

Nelle stesse ore, la bella toscana, rispondendo ai suoi followers, ha speso parole parole dolci e cariche d'affetto nei confronti del neo compagno:

"Mi fa ridere. Ovvio. Ma oltre a questo è molto intraprendente e molto intelligente. Sa come prendermi, con lui sono me stessa al 100% e mi rende felice".

Infine, è intervenuta, nel dibattito su Daniele Dal Moro, neo tronista di 'Uomini e Donne':

"Sono felicissima per lui. E lo seguirò sempre e sarò pronta a supportarlo se ne avrà bisogno".