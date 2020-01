Sanremo 2020, Raphael Gualazzi: età, altezza, padre, fidanzata, soldi

Di Ivan Buratti giovedì 9 gennaio 2020

Raphael Gualazzi: moglie, vita privata e curiosità sul cantante rivelazione di Sanremo 2011

Raphael Gualazzi è uno dei 24 artisti in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo, la settantesima, in onda dal 4 all'8 febbraio 2020. Quarta volta sul palco dell'Ariston per Raphael Gualazzi, cantautore e sopraffino pianista jazz salito alla ribalta proprio durante la sua prima fortunata partecipazione al Festival della Canzone Italiana, datata 2011. Con la vittoria nella categoria Nuove Proposte grazie al brano Follia d'amore, è arrivata anche l'attenzione dei media, che tuttavia non sono riusciti negli anni a raccogliere molte informazioni sulla sua vita privata.

Nato l'11 novembre 1981 ad Urbino, Raphael Gualazzi è figlio d'arte: suo padre è infatti Velio Gualazzi, che insieme ad Ivan Graziani formava gli Anonima Sound. In attività dal 2005, il musicista ha inciso quattro album nella sua carriera (Love Outside the Window nel 2005, Reality and Fantasy nel 2011, Happy Mistake nel 2013, Love Life Peace nel 2016), ma è in procinto di pubblicarne un quinto, in concomitanza con la prossima partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Un gigante di talento (è alto un metro e 88 centrimetri!), che nonostante il successo internazionale, ottenuto anche grazie al secondo posto ottenuto nel 2011 all'Eurovision Song Contest, ha deciso di rimanere con i piedi fissi a terra e le mani sui tasti bianchi e neri del pianoforte. Lusingato dai riflettori della televisione, Raphael Gualazzi non ha mai ceduto al corteggiamento di talent e reality dedicati alla musica. Ecco cosa diceva nel 2017 a proposito di ipotetiche partecipazioni a show musicali televisivi al quotidiano L'Arena:



Tutte le esperienze insegnano qualcosa, ma a me interessa un percorso di crescita al di fuori delle telecamere. Sanremo 2011 per me è stato tipo un reality. Ma dopo l’esposizione mediatica ho pensato solo a lavorare per migliorarmi. C’è sempre da imparare.

Poche notizie a proposito degli amori di Raphael Gualazzi; le ultime risalgono a sei anni fa, quando l'artista aveva rivelato di essere fidanzato con una ragazza alloramamante del taekwondo, rimasta sempre senza nome. Come andranno le cose tra di loro? Ancora insieme dopo tutto questo tempo o la vita dell'artista ha battuto altre strade? Chissà, magari qualcuno riuscirà a scoprirlo proprio durante la prossima kermesse, quando tornerà a fare ciò che lo appassiona di più: esibirsi per il grande pubblico. Sanremo, infatti, non si fa per soldi, principio che secondo il cantante dovrebbe essere chiaro a chiunque si approcci alla professione artistica. Ricapitoliamo le sue posizioni in merito grazie a un articolo di Repubblica del 2015:



Non si fa musica per i soldi, tantomeno ora, che rispetto a dieci o vent'anni fa, in proporzione butta malissimo. Finché non sfondi un muro, vai solo a perdere. Ma non me ne importa niente, finché la salute regge e ho la forza di suonare sono l'uomo più ricco del mondo.