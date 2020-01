Sanremo 2020, Paolo Jannacci: moglie, Instagram e curiosità

Paolo Jannacci sarà tra i 24 cantanti Big in gara al Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è stato Amadeus durante la prima serata de "I Soliti Ignoti" abbinato alla Lotteria Italia. Vediamo qualche notizia e curiosità sull'artista, in gara dal 4 all'8 febbraio 2020 con il brano "Canterò".

Il cantante e compositore ha 47 anni, è nato a Milano ed è figlio del celebre cantautore Enzo Jannacci.

Molto riservato sulla sua vita privata, quello che si è saputo che è l'uomo è felicemente sposato con Chiara e che i due, insieme, hanno una figlia, dal nome Allegra.

A livello artistico è molto legato, come ispirazione, a Paolo Conte e ha una grandissima stima e amicizia con J-Ax:

“Chi mi porto dentro e continuo ad omaggiare è Paolo Conte. È un faro per me, mi piace ascoltarlo, suonarlo. Poi i grandi: Tenco, De André, che non è un artista di riferimento per me, ma quelle poetiche lì ti attaccano al muro, e ovviamente Giorgio Gaber, che ha vissuto con papà le prime esperienze del rock’n’roll italiano. Quando suono con J-Ax ci metto tutto il rock’n’roll possibile. Ecco, J-Ax per me è quello che Giorgio era per papà"