Uomini e donne, Edo Varini e Chiara Pardini si sono sposati: il video del matrimonio

Di Massimo Galanto giovedì 9 gennaio 2020

I due si sono conosciuti nel programma di Canale 5, che avevano lasciato meno di un anno fa per viversi fuori

Nel corso della puntata di Uomini e donne di oggi, giovedì 9 gennaio 2020, è stato mostrato un video che racconta il matrimonio tra Edo Varini (vero nome Alfredo) e Chiara Pardini. I due si sono conosciuti proprio nello studio del programma di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, e lo avevano lasciato - insieme - ad aprile scorso. Dunque, dopo meno di un anno di relazione nel mondo reale, la coppia ha deciso di convolare a nozze.

L'annuncio del matrimonio, celebrato pochi giorni prima di Natale a Mondaino, in provincia di Rimini, era avvenuto proprio a Uomini e donne nell'ottobre scorso. In quella occasione, il cavaliere, appassionato di motori, aveva svelato di aver maturato la decisione di sposarsi dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale che avrebbe potuto costargli caro:

Ho partecipato a una gara, che non era neanche la mia specialità, ed è accaduto un incidente, poteva esserci un grosso pericolo. Ho evitato veramente una brutta cosa… A un certo punto Chiara è salita con i meccanici e quando l’ho vista scendere dalla macchina ho visto un’espressione che… in quel momento lì ho maturato una cosa.

Ricordiamo che alla puntata odierna di Uomini e donne hanno preso parte anche Enzo Capo e Pamela Barretta, i quali hanno raccontato di vivere una bella storia d'amore. Inoltre, è scoppiato il caso del regalo floreale di Aurora riciclato da Jean Pierre per Antonella.