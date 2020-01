Uomini e donne: Aurora regala fiori a Jean Pierre, che li regala ad Antonella (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 9 gennaio 2020

Tina contro il cavaliere del trono over: "Sei l'ultimo degli uomini"

Nel corso della puntata di Uomini e donne di giovedì 9 gennaio 2020, Jean Pierre ha ammesso di aver riciclato il regalo ricevuto da Aurora, girandolo ad Antonella per il suo compleanno. Il cavaliere, che inizialmente aveva negato la circostanza, ha provato a minimizzare l'accaduto, ma è stato comunque travolto dalle critiche in studio. In particolare, Tina Cipollari ha affondato:

A te meglio perderti che incontrarti, sei l'ultimo degli uomini. Facevi più bella figura a non fare nessuno regalo.

Il caso ha aperto la discussione sullo strano triangolo che vede protagonisti Jean Pierre, Aurora e Antonella. Aurora, dal canto suo, ha negato di essere andata con il cavaliere, precisando di aver scambiato soltanto "due baci passionali" con lui. Jean Pierre, a questo punto, ha espressamente detto che "se fosse per me, io non mi fermerei con Aurora".

Alla fine, tuttavia, Aurora ha deciso di ritirarsi perché "non mi batte il cuore", mentre Antonella non ha chiuso la frequentazione, pur dicendosi disponibile a conoscere altre persone, esattamente come Jean Pierre.

Come accade di consueto, il dibattito ha coinvolto anche Gemma. A proposito della dama torinese, Jean Pierre, che negli scorsi mesi l'ha frequentata, ha detto:

Gemma l'ho sempre considerata una bellissima persona, ma devi lasciare all'uomo di fare l'uomo e non chiedere in continuazione.

Una frase che non è stata per nulla apprezzata da Gemma, visibilmente scossa emotivamente.

