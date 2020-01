Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina (Video)

Di Claudia Cabrini giovedì 9 gennaio 2020

Altra stoccata di Clizia Incorvaia all'ex Francesco Sarcina. Secondo lei, lui non sarebbe nemmeno un uomo di cultura.

Protagonista però della conversazione è soprattutto Clizia Incorvaia - ex di Francesco Sarcina nonché madre dei suoi figli - che rispondendo a Paolo Ciavarro, intento a raccontare di una storia finita male, ci ha tenuto a specificare che in passato desiderasse trovare un uomo ben diverso da Sarcina al suo fianco:



"Io mi ero promessa di scegliere per me un uomo dall'importante background culturale, poi dicevo: "Il mio deve essere un uomo super colto" e alla fine son finita con uno che aveva soltanto la terza media"

Queste le parole di Clizia Incorvaia chiaramente riferite al frontman de Le Vibrazioni, uomo secondo Clizia ben distante dall'essere il classico Principe Azzurro:



"Anche mia madre me l'ha detto. Ma proprio tu che avevi lo schema del Principe Azzurro poi ti sei presentata con il Corsaro Nero?".

E dopo aver sottolineato il fatto che il suo ex Francesco Sarcina non sia un uomo di cultura, anche Clizia cade in inganno:



"L'amore è raziocinio, ascolta me, è così". "Credi davvero che l'amore sia solo testa?" le chiede stupito Michele Cucuzza, e lei subito ribatte: "No, ho sbagliato allora. Intendevo l'esatto contrario, volevo dire irrazionale".