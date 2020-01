GF Vip 4, Cristiano Malgioglio lancia una frecciatina a Wanda Nara e Pupo

Di Marcello Filograsso giovedì 9 gennaio 2020

Il paroliere commenta su Twitter: "Adoro il colore delle loro poltrone"

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip 4, l'autore musicale Cristiano Malgioglio ha commentato su Twitter l'esordio del reality show per celebrity condotto da Alfonso Signorini:



“Grazie per l’ affetto a tutti quelli che mi avrebbero voluto al Grande Fratello. Impossibile, ho già dato. Adesso ho Piero Chiambretti e poi arriverà lei… Barbara d’Urso. Pero’… mai dire mai”.

Malgioglio ha infatti partecipato come opinionista ad alcune edizioni del reality show in versione nip, ma attualmente è impegnato con CR4 - La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti su Rete4 e nei programmi di infotainment di Carmelita.

Il paroliere tuttavia non si è fermato qui, commentando con una frecciatina la performance (secondo i social non molto convincente) dei suoi successori, ovvero il cantante Pupo e la procuratrice e soubrette Wanda Nara:



“Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”.

Effettivamente ieri sera i due opinionisti non hanno particolarmente brillato. Wanda Nara non si è dimostrata particolarmente loquace, mentre Enzo Ghinazzi ha esposto il suo parere sul caso riguardante il collega Pago e la ex fidanzata Serena Enardu - ieri presente in studio - accusando la ragazza di essere giunta in televisione per riguadagnare il consenso perduto dopo il presunto tradimento commesso con Alessandro avvenuto all'interno del docu-reality Temptation Island Vip condotto a inizio stagione da Alessia Marcuzzi.

Chissà se i due opinionisti risponderanno alla frecciatina del loro predecessore ...

Foto: account Instagram Cristiano Malgioglio